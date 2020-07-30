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В российском приюте для детей зафиксирована вспышка коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
В российском приюте зафиксирована вспышка COVID-19
Фото: «Коммерсантъ»
В Астраханской области зафиксирована вспышка коронавируса в социальном приюте для детей «Любава». COVID-19 заболели 14 воспитанников из 22-х, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Помимо воспитанников, в приюте коронавирусом заразились 15 сотрудников. «Взрослые пациенты пока находятся под наблюдением врачей амбулаторной службы Енотаевской районной больницы. Воспитанники и работники с отрицательными результатами на COVID-19 также продолжают находиться под наблюдением врачей как контактные лица», — добавили в Минздраве.
Причина вспышки коронавируса не уточняется. Приют приостановил работу.
Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере в Астраханской области. По данным властей, инфекцию выявили сразу у пятерых сотрудников лагеря «Астраханские зори». После получения результатов тестирования учреждение приостановило работу, а зараженных отправили в изолятор. Теперь медикам предстоит проверить всех отдыхавших в лагере подростков.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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