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Названа продолжительность иммунитета у переболевших коронавирусом в легкой форме 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Сколько действует иммунитет у переболевших COVID-19
Фото: Lenta.ru
Заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов назвал продолжительность иммунитета у переболевших коронавирусом в легкой форме. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
По словам ученого, переболевшие пациенты приобретают антитела к коронавирусу только на несколько месяцев. По этой причине человек снова может заразиться COVID-19.
Иматдинов также рассказал о проводимых испытаниях вакцины от коронавируса. Он отметил, что сейчас ее вводят пятерым участникам, а оставшимся — только плацебо. «Так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке», — пояснил сотрудник центра «Вектор». Он также отметил, что пока добровольцев достаточно, однако позже число испытавших экспериментальную вакцину расширят.
По состоянию на 29 июля в России выявлено 5475 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (671) и Свердловской области (223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (3). За сутки зарегистрировано 169 летальных исходов, выздоровели 8116 человек.
28 июля стало известно, что центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса — специалисты перешли к проведению 1-2 фазы клинических испытаний на добровольцах.
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Коронавирус , РИА Новости
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