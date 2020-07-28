Как узнать, переболели ли вы коронавирусом 

Могут ли люди сами определять, представляют они опасность для окружающих или нет? Газета Guardian поговорила с медиками из США и попыталась ответить на этот и другие вопросы про COVID-19.

Можно болеть коронавирусом и не ощущать симптомов?

Уильям Хиллмэн, врач стационара центральной больницы штата Массачусетс, США

Коронавирус обладает обширным спектром симптомов, некоторые люди могут вообще ничего не ощущать, другие испытывать ощущения, идентичные простуде: выделения из носа, забистость носа, першение в горле. У кого-то может получаться клиническая картина гриппа: высокая температура, мышечные боли, одышка и кашель. Могут теряться ощущения вкуса и запаха. И так вплоть до действительно тяжёлого состояния, когда требуется реанимация и ИВЛ.

И действительно сложно выделить какое-то характерное течение, так что гипотетически быть больным COVID-19 может каждый.

Люди, у которых нет симптомов, также заразные?

Уильям Хиллмэн

Да, большинство болеющих бессимптомно, в течение какого-то периода остаются заразными. Сказать, в течение какого именно, трудно, так как найти и наблюдать бессимптомных больных по понятным причинам сложно.

При явном течение коронавирус становится заразным за 1-2 дня до появления симптомов. Также опасность может быть и в течение пары дней после исчезновения симптомов. У нас даже есть одиночные данные о заразности через пару недель. Подробнее тут сказать сложно.

Что нужно делать тем, кто предполагает у себя болезнь, но точно не знает?

Дэвид Буххольц, координатор по вопросам оказания первичной помощи, профессор педиатрии в медицинском центре Колумбийского университета.

На самом деле, то же самое, что и всем остальным — соблюдать нормы общественной гигиены и социальную дистанцию.

Уильям Хиллмэн

Так как точно определить «на глаз» действительно очень сложно, то нужно просто вести себя осмотрительно — соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. В этом смысле, наверное, имеет смысл требовать от людей ношения масок — ведь маска мешает именно заражать других.

Правильно ли сообщать тем, с кем контактировал, о своих подозрениях? А если окажется не так?

Дэвид Буххольц

Безусловно нужно сообщать. У нас в Нью-Йорке много проблем возникло из-за того, что никто никому не говорил. Так что да, следует предупредить всех, с кем вы контактировали в прошедшие 14 дней.

Уильям Хиллмэн

«Правильно или нет» — на этот вопрос в конечном итоге каждый отвечает для себя сам. С точки зрения эпидемиологии при подозрениях, конечно, надо говорить тому, с кем контактировали.

Можно ли заразиться коронавирусом, уже переболев?

Дэвид Буххольц

Таких свидетельств пока не было. По идее, получаемый иммунитет должен работать минимум год, а то и вообще быть пожизненным.

Отдельные информация о подобных инцидентах приходит, например, из Китая, но большинство медицинского сообщества считает их ненадёжными, связанными с ошибкой в тестировании и диагностике.

Как узнать, болел ли COVID-19 в прошлом?

Уильям Хиллмэн

Это позволяет сделать тест на антитела. Он однозначно находит следы борьбы иммунитета с заболеванием. Мы в медицине очень ждём, когда эти тесты станут повсеместно доступны.