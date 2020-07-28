Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как узнать, переболели ли вы коронавирусом 

Anews 1 час назад
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Фото: Anews
Могут ли люди сами определять, представляют они опасность для окружающих или нет? Газета Guardian поговорила с медиками из США и попыталась ответить на этот и другие вопросы про COVID-19.

Можно болеть коронавирусом и не ощущать симптомов?

Уильям Хиллмэн, врач стационара центральной больницы штата Массачусетс, США
Коронавирус обладает обширным спектром симптомов, некоторые люди могут вообще ничего не ощущать, другие испытывать ощущения, идентичные простуде: выделения из носа, забистость носа, першение в горле. У кого-то может получаться клиническая картина гриппа: высокая температура, мышечные боли, одышка и кашель. Могут теряться ощущения вкуса и запаха. И так вплоть до действительно тяжёлого состояния, когда требуется реанимация и ИВЛ.
И действительно сложно выделить какое-то характерное течение, так что гипотетически быть больным COVID-19 может каждый.

Люди, у которых нет симптомов, также заразные?

Уильям Хиллмэн
Да, большинство болеющих бессимптомно, в течение какого-то периода остаются заразными. Сказать, в течение какого именно, трудно, так как найти и наблюдать бессимптомных больных по понятным причинам сложно.
При явном течение коронавирус становится заразным за 1-2 дня до появления симптомов. Также опасность может быть и в течение пары дней после исчезновения симптомов. У нас даже есть одиночные данные о заразности через пару недель. Подробнее тут сказать сложно.

Что нужно делать тем, кто предполагает у себя болезнь, но точно не знает?

Дэвид Буххольц, координатор по вопросам оказания первичной помощи, профессор педиатрии в медицинском центре Колумбийского университета.
На самом деле, то же самое, что и всем остальным — соблюдать нормы общественной гигиены и социальную дистанцию.
Уильям Хиллмэн
Так как точно определить «на глаз» действительно очень сложно, то нужно просто вести себя осмотрительно — соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. В этом смысле, наверное, имеет смысл требовать от людей ношения масок — ведь маска мешает именно заражать других.

Правильно ли сообщать тем, с кем контактировал, о своих подозрениях? А если окажется не так?

Дэвид Буххольц
Безусловно нужно сообщать. У нас в Нью-Йорке много проблем возникло из-за того, что никто никому не говорил. Так что да, следует предупредить всех, с кем вы контактировали в прошедшие 14 дней.
Уильям Хиллмэн
«Правильно или нет» — на этот вопрос в конечном итоге каждый отвечает для себя сам. С точки зрения эпидемиологии при подозрениях, конечно, надо говорить тому, с кем контактировали.

Можно ли заразиться коронавирусом, уже переболев?

Дэвид Буххольц
Таких свидетельств пока не было. По идее, получаемый иммунитет должен работать минимум год, а то и вообще быть пожизненным.
Отдельные информация о подобных инцидентах приходит, например, из Китая, но большинство медицинского сообщества считает их ненадёжными, связанными с ошибкой в тестировании и диагностике.

Как узнать, болел ли COVID-19 в прошлом?

Уильям Хиллмэн
Это позволяет сделать тест на антитела. Он однозначно находит следы борьбы иммунитета с заболеванием. Мы в медицине очень ждём, когда эти тесты станут повсеместно доступны.
Видео дня. Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Anews: последние новости
«Не надо обманываться». Что сейчас с эпидемией в РФ что будет осенью «Не надо обманываться». Что сейчас с эпидемией в РФ что будет осенью Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии Проклятие Ундины: редкий синдром, при котором сон оборачивается смертью Проклятие Ундины: редкий синдром, при котором сон оборачивается смертью
Комментарии
Коронавирус , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены эффективные антитела против COVID-19
Обнаружены эффективные антитела против COVID-19
Мясников объяснил, как стволовые клетки вызывают рак
Мясников объяснил, как стволовые клетки вызывают рак
Когда после укуса комара вам потребуется скорая
Когда после укуса комара вам потребуется скорая
Замечено распространение особо заразной формы COVID-19
Замечено распространение особо заразной формы COVID-19
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
01:14
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
Коронавирус
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение