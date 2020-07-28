Раскрыто влияние пандемии коронавируса на мужчин 

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Мужчины чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Politics & Gender, сообщает издание EurekAlert!.

В рамках исследования, проведенного в апреле под руководством профессора Университета Дэлавера (США) Джоан Миллер (Joanne Miller), специалисты опросили три тысячи человек. Организаторы опроса спрашивали респондентов о популярных конспирологических теориях, например, о причастности миллиардера Билла Гейтса к распространению коронавируса или влиянии 5G на пандемию. Специалисты записывали ответы участников, фиксировали их пол и политические пристрастия.

Согласно раскрытым данным, в вопросе отношения к теориям заговора гендер имеет большее значение, чем политические взгляды. Опрошенные специалистами мужчины чаще говорили, что верят в теории заговора, чем женщины. Например, среди сторонников Демократической партии США 32,45 процента мужчин и 22,27 процента женщин одобрили конспирологические теории. Среди республиканцев 48,9 процента мужчин и 38,81 процента женщин заявили, что считают теории заговора о коронавирусе обоснованными.

Организаторы исследования заявили, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный коронавирусным кризисом. Ключевым фактором является чувство беспомощности перед опасностью.

Ученые сделали вывод, что не найдя рациональное объяснение проблеме, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.