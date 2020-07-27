«Самое страшное — стоны пациентов из реанимации»

Журналист «Российской газеты» Наталья Граф рассказала, что попала в омскую больницу с тяжелой пневмонией. Как только ей стало плохо, она сразу же обратилась в скорую помощь, однако первые двое суток лечение проводилось только дистанционно. Несмотря на симптомы COVID-19, врачи до сих пор не подтвердили или не опровергли этот диагноз.

Фото: Новый Омск Новый Омск

«Ну вот и моя очередь пришла. Пневмония по типу «матового стекла», поражение легких 16 процентов. Развивается стремительно. Еще утром все было абсолютно хорошо, а в обед я вышла на улицу и поняла, что задыхаюсь»,

— написала Наталья в своем «Фейсбуке» вечером 24 июля.

Сегодня уже четвертый день ее болезни, и днем ранее журналистку госпитализировали в Городскую клиническую больницу 11.

«Самое страшное в красной зоне - совершенно жуткие стоны пациентов из реанимации. Всем антимасочникам и антиковидникам надо ставить их на репит в обязательном порядке, я считаю. Мне получше. Очень внимательный и предупредительный медперсонал в ГКБ 11, им сейчас крайне непросто»,

— пишет омичка.

Наталья рассказала, что, согласно предписанию врачей, необходимо по 16 часов в сутки лежать на животе лицом вниз. Мазок на COVID-19 у Граф взяли только накануне, на третий день после обращения.

«Очереди огромные. Делают по 30 мазков в день. Официальную омскую статистику, видимо, можно смело умножать раз в 10. Так как попадают в неё, судя по всему, только тяжелые больные. Узнала, что много знакомых уже перенесли вирусную пневмонию по типу матового стекла. Тесты к ним приходили делать уже после того, как они выздоровели. Естественно, результаты были отрицательными»,

— отмечает журналистка.