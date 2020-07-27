Заболевания, увеличивающие риск смерти при ковид

Любые хронические заболевания повышают риск смерти от COVID-19, заявил главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.

"Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких",

— отметил он в комментарии Ura.ru.

Кроме того, в группу риска входят люди, принимающие препараты для лечения язвенных болезней.

Ранее Центры по контролю и профилактике США опубликовали исследование о влиянии сахарного диабета на риск смерти от коронавируса. Специалисты пришли к выводу, заболевание может увеличивать вероятность летального исхода в 12 раз. Помимо этого, диабет занял второе место по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.