Названы специфические симптомы COVID-19

Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

Так, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.

"Это интоксикация, это кашель, человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь",

— объяснил он.

При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19.

"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом. — Прим. ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми".

Специалист рассказал, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.

Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.