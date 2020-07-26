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Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса 

РИА Новости и ещё 13 5 часов назад
Названы специфические симптомы COVID-19
Фото: РИА Новости
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Так, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.
"Это интоксикация, это кашель, человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь",
— объяснил он.
При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19.
"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом. — Прим. ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми".
Специалист рассказал, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.
Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Новости
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