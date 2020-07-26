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Россиянам рассказали о влиянии больших доз витаминов на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Выяснилось, как влияют дозы витаминов на COVID-19
Фото: Lenta.ru
Большие дозы витаминов не помогут уберечься от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому россиянам не стоит злоупотреблять ими. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, стабильный иммунитет невозможно сформировать в короткие сроки. Летом россиянам нужно проводить больше времени на свежем воздухе, под солнцем. Тяжельников указал также, что на пользу пойдет употребление большого количества сезонных овощей и фруктов. В совокупности такие меры в целом укрепляют иммунитет и дают определенный запас здоровья в преддверии осенне-зимнего периода, когда возрастает заболеваемость.
Ранее 26 июля Тяжельников напомнил о способах отличить грипп от коронавируса. По его словам, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота во всем теле характерны, скорее, для гриппа. У зараженных коронавирусом чаще всего встречаются такие симптомы, как потеря обоняния и чувства вкуса.
В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному. «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — уточнил он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам страны к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. В частности, он отметил, что вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода».
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Коронавирус , Новости , Андрей Тяжельников , Михаил Мурашко , Радиостанция "Говорит Москва"
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