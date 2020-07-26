Названы серьезные последствия COVID-19 у диабетиков 

Коронавирус при диабете протекает гораздо сложнее, а также дает наиболее тяжкие осложнения. Таких пациентов в шесть раз чаще госпитализируют, сообщили калифорнийские ученые из университета в Сан-Франциско.

Если верить статистическим данным, которые получили ученые за несколько месяцев протекания пандемии, диабет занимает второе место по осложняющим последствиям из-за коронавируса. Первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания.

Пациенты с положительным тестом на COVID-19, имеющие диабет, в шесть раз чаще нуждались в госпитализации и в 12 раз чаще погибали. Если у диабетика уровень глюкозы в норме, то они имеют меньший риск смертности от коронавируса, передает журнал MedicalXpress.