Все введенные из-за коронавируса ограничения могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал министр.
При этом премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил, что с 1 августа Россия начнет восстанавливать международное авиасообщение. Ранее "Рамблер" сообщал о трех первых странах, куда смогут улететь россияне.