Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав назвал срок снятия ограничений из-за COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Все введенные из-за коронавируса ограничения могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал министр.
При этом премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил, что с 1 августа Россия начнет восстанавливать международное авиасообщение. Ранее "Рамблер" сообщал о трех первых странах, куда смогут улететь россияне.
Коронавирус , Видео , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг
В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг
Роспотребнадзор: геном коронавируса в РФ не изменился
Роспотребнадзор: геном коронавируса в РФ не изменился
Назван продукт, предотвращающий развитие диабета
Назван продукт, предотвращающий развитие диабета
Врачи спасли россиянку с полным поражением легких
Врачи спасли россиянку с полным поражением легких
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
06:02
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Коронавирус
Как быстро избавиться от торчащего живота
02:45
Как быстро избавиться от торчащего живота
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение