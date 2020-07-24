Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван хитрый механизм заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван хитрый механизм заражения коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Техаса в Сан-Антонио назвали способ, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 способен беспрепятственно проникать в клетки, не вызывая активацию систем защиты. Для этого он маскирует собственные молекулы под клеточные соединения. О хитром механизме заражения сообщается в статье Nature Communications.
Оказалось, одну из ключевых ролей в заражении клетки играет вирусный фермент nsp16. Он модифицирует кэп-структуру на конце матричных РНК, которые используются для переноса генетической информации, содержащейся в ДНК, к рибосомам, где производится синтез белков. Кэп выполняет множество различных функций, включая регуляцию транспорта РНК между ядром и рибосомами. Из-за модификации кэпа вирусной РНК клетка не может распознать чужеродную молекулу и считает ее частью себя.
Расшифровка трехмерной структуры nsp16 позволит разработать эффективные противовирусные препараты для лечения COVID-19, которые будут препятствовать модификации кэпов.
Ранее ученые выяснили, что клеточный белок нейропилин-1 (NRP1) обеспечивает проникновение коронавируса в мозг носителя. Коронавирус не размножается в клетках мозга, но может способствовать их гибели.
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Путин снова занялся конфликтом Армении и Азербайджана Путин снова занялся конфликтом Армении и Азербайджана США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Замечены изменения в телах умерших от коронавируса
Замечены изменения в телах умерших от коронавируса
5 привычек, которые помогут замедлить старение
5 привычек, которые помогут замедлить старение
Ученые: голодание поможет в лечении рака
Ученые: голодание поможет в лечении рака
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
06:02
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Коронавирус
Как быстро избавиться от торчащего живота
02:45
Как быстро избавиться от торчащего живота
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение