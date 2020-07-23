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Как долго будет защищать вакцина от коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как долго будет работать вакцина от коронавируса
Фото: depositphotos
Оказывается вакцина от COVID-19, разработанная российскими учеными, действует только в течение определенного времени, сообщает ИА DEITA.RU.
Время действия препарата против коронавируса рассчитано на два года, но каким будет срок на деле, пока неизвестно, — уточняет Парламентская газета.
Эффективность разработки исследуется прямо сейчас: не так давно врачи Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев, привитых от COVID-19.
«Мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат», — сказал директор института Вадим Тарасов.
Если исследования лекарства пройдут успешно, то в начале осени в России начнут выпускать препараты к продаже.
Ранее "Рамблер" писал, что коронавирус начал адаптироваться к человеку.
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Коронавирус , Вадим Тарасов , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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