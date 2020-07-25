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Серьезные болезни, которые оставляет после себя коронавирус 

Диана Товсепова 1 час назад
Серьезные болезни, которые порождает коронавирус
Фото: depositphotos.com
Новая коронавирусная инфекция свирепствует в мире уже не один месяц, но у медицинского сообщества до сих пор нет точных данных о симптоматике, способах лечения и возможных проявлениях вируса.
При этом специалисты продолжающие изучать состояние переживших коронавирус пациентов составили список серьезных осложнений, которые остаются даже после излечения от COVID-19.

Нелегкие легочные проблемы

Так, чаще всего "постковидники" сталкиваются с легочным фиброзом, выражающимся в уплотнении структуры легких. Проявляется в затрудненном дыхании вплоть до удушья. Многие переболевшие жалуются, что теперь подняться на один этаж для них уже не так легко как раньше.
"Фиброз может стабилизироваться и не меняться со временем, это верно. У некоторых пациентов функции легких могут не восстановиться полностью, однако последствия этого не будут столь уж существенными. Но бывают и случаи прогрессирующего фиброза, а это по-настоящему опасно, потому что рано или поздно он убивает", — объясняет профессор Лестерского университета Луиза Уэйн.

Удар по сердцу

Острый воспалительный процесс, возникающий из-за коронавирусной инфекции, может приводить к инсультам и инфарктам.
Под ударом после COVID-19 оказывается сердце. Так, повреждения сердечной мышцы были отмечены почти у 20% из 416 обследованных пациентов в уханьских больницах. Аритимия была обнаружена у 44% пациентов в реанимационных отделениях. Об этом говорится в мартовском отчете, опубликованном в специализированном медицинском журнале JAMA Cardiology.
Медики связывают это с цитокиновым штормом, смертельно опасной реакцией организма на вирус. Эта реакция запускает неконтролируемую активацию иммунных клеток и ведет к разрушению ткани очага воспаления.
В частности, у некоторых пациентов возникает миокардит — воспаление сердечной мышцы. Этот процесс сбивает электрические импульсы, ведет к артимии и нарушает циркуляцию крови. Многие больные именно поэтому сталкиваются с постоянной одышкой.

Дело в почках

При этом у части зараженных возникали проблемы с почками.
Китайская статистика показала, что у 27% из 85 пациентов с ковидом в уханьских больницах, были отмечены проблемы с почками.
По результатам другого исследования, у 44% больных в других провинциях Китая в моче присутствовала кровь, что говорит о серьезном поражении почек.
К тому же, у больные с острой почечной недостаточностью (ОПН) умирали в пять раз чаще, чем обычные больные коронавирусом.
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