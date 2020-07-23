Как часто тесты на COVID-19 дают ложный результат 

Выйти на работу или улететь в отпуск — сегодня на фоне пандемии COVID-19 порой ни то, ни другое не обходится без сдачи теста на коронавирус. При этом ни для кого не секрет, что порой тесты дают ложный результат. Как часто это происходит? Выяснял "Рамблер".

Как правило, ошибочные результаты тестов на COVID-19 возникают по двум причинам. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев

Первая — это человеческий фактор, когда биоматериал был взят неправильно, или же когда результаты двух тестов перепутали. Вторая причина — неточность тест-систем. Дело в том, что в разных лабораториях проводят разные исследования и, соответсвенно, используются тесты разных производителей.

К примеру, если производитель заявляет, что чувствительность его системы — 95%, это значит, что из 1000 пациентов 50 получат неверный результат теста на коронавирус.

По словам специалистов, самыми точными на сегодняшний день являются зарубежные тест-системы, которые могут исследовать иммуноглобулины. Их превосходство заключается в том, что это автоматический анализатор, и человеческий фактор не может повлиять на результаты теста.

А вот самыми ненадежными являются экспресс-тесты. Как сообщил Исаев, их чувствительность не превышает 70%. Это говорит о том, что 30 пациентов из 100, сделавших такой тест, получат ложный результат.