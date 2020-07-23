Работа над вакциной от коронавируса в России началась в феврале, на создание препарата понадобилось всего две недели. Так быстрое появление объяснил разработчик российской вакцины, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе».

По словам Логунова, к моменту, когда началось создание вакцины от коронавируса, исследователи три года готовили препарат против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012-2013 году). В связи с этим у ученых не было сомнений.

«Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле»,

— сказал он.

Логунов уточнил, что работа началась еще в феврале, когда он побывал на конференции Всемирной организации здравоохранения , после чего стало понятно, что возникла «большая проблема».

Как отметила «Медуза», ВОЗ признала ситуацию пандемией только в марте. Логунов отказался критиковать ВОЗ, так как «для этого есть другие люди».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашкосообщил, что министерство готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях. По его словам, при выпуске вакцины планируется использовать «электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат». Параллельно с этим ученые будут собирать данные об эффективности, безопасности и других параметрах препарата.

По данным на 23 июля в Росси выявлено В795 038 случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.