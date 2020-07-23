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Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Работа над вакциной от коронавируса в России началась в феврале, на создание препарата понадобилось всего две недели. Так быстрое появление объяснил разработчик российской вакцины, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе».
По словам Логунова, к моменту, когда началось создание вакцины от коронавируса, исследователи три года готовили препарат против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012-2013 году). В связи с этим у ученых не было сомнений.
«Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле»,
— сказал он.
Логунов уточнил, что работа началась еще в феврале, когда он побывал на конференции Всемирной организации здравоохранения, после чего стало понятно, что возникла «большая проблема».
Как отметила «Медуза», ВОЗ признала ситуацию пандемией только в марте. Логунов отказался критиковать ВОЗ, так как «для этого есть другие люди».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашкосообщил, что министерство готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях. По его словам, при выпуске вакцины планируется использовать «электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат». Параллельно с этим ученые будут собирать данные об эффективности, безопасности и других параметрах препарата.
По данным на 23 июля в Росси выявлено В795 038 случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
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Коронавирус , Видео , Новости , Минздрав РФ , ВОЗ
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