Замечены изменения в телах умерших от коронавируса

Серия вскрытий, проведенных патологоанатомами из университета LSU Health в Новом Орлеане, показала, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а воздействует на орган иначе. О замеченных учеными неожиданных изменениях в телах умерших от COVID-19 рассказал EurekAlert профессор Ричард Вандер Хайде.

По его словам, исследователи выдвинули несколько теорий, требующих дальнейшего изучения. Профессор считает, что это поможет лучше понимать болезнь и, как следствие, назначать эффективное лечение.

Команда патологоанатомов обнаружила, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов.

Вскрытие проводилось 22 пациентам, умершим от коронавируса — 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет 2-го типа, 41 процент страдали от ожирения.

В мае главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, что коронавирус может повреждать любые органы человека. По его словам, среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50 процентов, острое повреждение почек — около 15 процентов и повреждение миокарда — более 20 процентов. По словам академика, рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель инфекции, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.

В конце апреля учены Вестминстерского университета в Великобритании выяснили, что при тяжелом течении COVID-19 может возникнуть миокардит — обширное воспаление сердечной мышцы (миокарда). Это изменяет электрическую проводимость в сердце и влияет на его способность качать кровь. В результате во все органы, в том числе в легкие, попадает меньше кислорода.