Гейтс раскрыл минимальную дозу вакцины от COVID-19

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил о вероятной необходимости приема минимум двух доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, а не одной, что, по его мнению, еще больше ограничит доступ людей к препарату, как только тот появится, сообщает CNBC News.

Также в интервью американскому телеканалу сооснователь Microsoft и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс в очередной раз опроверг обвинения в том, что вакцинация от COVID-19 может быть каким-либо образом связана с чипированием.

Согласно совместному опросу Yahoo News и YouGov, результаты которого были опубликованы в мае, 44 процента избирателей-республиканцев и 19 процентов демократов уверены, что Гейтс посредством вакцинирования намерен чипировать людей. По мнению этих людей, вакцина от COVID-19 будет содержать следящие за ними микрочипы, использующие технологии 5G.

В апреле Гейтс заявил, что обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В феврале Фонд Билла и Мелинды Гейтс анонсировал пожертвование в размере 100 миллионов долларов на исследование и создание вакцины против новой коронавирусной инфекции. В июне организация пообещала выделить 1,6 миллиарда долларов альянсу Global Alliance for Vaccines and Immunisation, занимающемуся детской иммунизацией в бедных странах.