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ВОЗ заявил о невозможности массово применять вакцину от коронавируса в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Массовое применение вакцины от COVID-19 невозможно
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово, заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года»,
— передает его слова «Интерфакс».
Между тем, директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.
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Коронавирус , Майкл Райан , Александр Гинцбург , ВОЗ , Интерфакс
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