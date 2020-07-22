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Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным 

РИА Новости и ещё 1 26 минут назад
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Фото: Depositphotos
Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.
По данным газеты, в соответствии с распоряжением, все жители штата должны будут носить маски при выходе из дома. Исключение будет сделано лишь для детей младше трех лет, а также для людей, выполняющих интенсивные спортивные упражнения и при приеме пищи.
"В большинстве случаев, если вы находитесь вне дома, вы должны носить маску",
— приводит газета слова Боузер.
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