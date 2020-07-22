Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Обнаружены эффективные антитела против COVID-19
Фото: Lenta.ru
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Хотя ряд препаратов и вакцин в настоящее время разрабатываются и проходят клинические испытания, широко применять их начнут не ранее чем через несколько месяцев. Однако антитела, продуцируемые пациентами, могут уже использоваться для борьбы или профилактики инфекции. Этот подход напоминает использование сыворотки крови, взятой у выздоравливающих больных, но потенциально более эффективен.
Сыворотка содержит различные антитела, но поскольку у каждого пациента свой иммунный ответ, обогащенная антителами плазма, используемая для лечения одного пациента, может значительно отличаться от плазмы, назначаемой другому. Качество антител у различных пациентов варьируется. Так, у тех, у кого наблюдались тяжелые симптомы COVID-19, антитела оказались наиболее мощными.
Исследователи подтвердили защитное действие антител против коронавируса в ходе экспериментов на хомяках и планируют дальнейшие исследования с участием людей.
Видео дня. Легкий способ избавиться от сосудистой сетки
Последние новости
В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
00:57
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
00:16
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
Коронавирус
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение