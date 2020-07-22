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Опровергнут популярный миф о коронавирусе 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Группа крови не влияет на тяжесть протекание COVID-19
Фото: РИА Новости
Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Hematology.
Cпециалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел проанализировали данные 7 648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента.
"Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления…, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти", — говорится в статье.
При этом исследователи установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. Ученые пришли в выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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