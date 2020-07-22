Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ объяснила повторную вспышку коронавируса в Европе 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
ВОЗ объяснила повторную вспышку COVID-19 в Европе
Фото: Lenta.ru
Повторная вспышка коронавируса в некоторых европейских странах вызвана смягчением защитных мер. С таким объяснением выступила представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер, ее цитирует ТАСС.
Она объяснила, что увеличение числа случаев заражения может быть вызвано смягчением мер социального дистанцирования. По мнению Тайлер, риск активизации болезни сохраняется, поэтому людям следует строго соблюдать защитные меры.
«Борьба с пандемией — это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы», — убеждена представитель ВОЗ.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,9 миллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Последние новости
В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью
Коронавирус , Новости , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Что будет с вами, если ежедневно пить льняное масло
Что будет с вами, если ежедневно пить льняное масло
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
00:57
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
00:16
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
Коронавирус
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение