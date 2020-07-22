ВОЗ объяснила повторную вспышку COVID-19 в Европе

Повторная вспышка коронавируса в некоторых европейских странах вызвана смягчением защитных мер. С таким объяснением выступила представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер, ее цитирует ТАСС.

Она объяснила, что увеличение числа случаев заражения может быть вызвано смягчением мер социального дистанцирования. По мнению Тайлер, риск активизации болезни сохраняется, поэтому людям следует строго соблюдать защитные меры.

«Борьба с пандемией — это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы», — убеждена представитель ВОЗ.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,9 миллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.