Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Черногории объявили эпидемию COVID-19 по всей стране 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Черногории объявили эпидемию COVID-19
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня в стране насчитывается 1920 активных больных.
Во всей Черногории после скачка числа заражений был официально объявлен переход распространения коронавирусной инфекции в статус эпидемии. Об этом сообщили в правительстве государства.
Вечером 21 июля Институтом общественного здоровья в Подгорице было объявлено о проведении за сутки 612 тестов на COVID-19, 98 из которых показали положительный результат. С начала возобновления коронавируса в стране в июне заболевание унесло жизни 26 человек.
В настоящее время на территории Черногории насчитывается 1920 активных больных.
В связи с провозглашением эпидемии для граждан вступили в силу правила, обязывающие носить маску, в том числе на открытом воздухе, людям старше семи лет. Также было установлено максимально разрешенное число человек, находящихся в одном пространстве: открытом — 40 человек, закрытом — 20.
Запрет на работу клубов и проведение праздничных мероприятий, а также ограничение режима работы кафе были продлены до 6 августа и 30 августа соответственно.
Ранее, ближе к концу мая текущего года, власти Черногории объявили эпидемию COVID-19 побежденной на территории государства, но стабильное состояние длилось недолго.
Видео дня. Простой способ снизить кислотность желудка
ТК «Звезда»: последние новости
Обнаружено еще одно последствие COVID-19 для здоровья Обнаружено еще одно последствие COVID-19 для здоровья Пульмонолог назвал способы восстановления легких после COVID-19 Пульмонолог назвал способы восстановления легких после COVID-19 Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение