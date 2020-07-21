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Обнаружено еще одно последствие COVID-19 для здоровья 

ТК «Звезда» 4 минуты назад
Названо еще одно последствие COVID-19 для здоровья
Фото: Depositphotos
Как показывает практика врачей, участились случаи обращений пациентов с болями в спине. Это связано с низкой активностью из-за режима самоизоляции, удаленной работы и времяпрепровождением в сидячем положении.
Не типичное для большинства людей сидячее времяпрепровождение, которое оказалось вынужденным из-за ситуации с коронавирусом, вызвала целую эпидемию болей в спине, как показывает недавнее исследование Institute of Employment Studies из Великобритании. В нем сказано, что во время пандемии коронавируса увеличилось число жалоб на скелетно-мышечные боли во время и после карантина. Более чем у половины участников наблюдений появились новые, то есть ранее незнакомые им жалобы и боли, например, 58% обратили внимание врачей на бои в шее, 56% — в плечах, 55% — спине.
Физиотерапевты Королевского ортопедического госпиталя Бирмингема объяснили, что организм человека самой природой предназначен для движений. Существует сенсоры давления по всему телу, отправляющие сигналы о дискомфорте к мозгу.
Но из-за новых реалий современности многие люди вынуждены были соблюдать режим самоизоляции, работать удаленно из дома, а также отдыхать не активно. Такая ситуация вызвала кумулятивный эффект, когда проблемы накапливались, передает The Daily Mail.
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