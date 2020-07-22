Минздрав США: американцы получат вакцину от ковид даром

Жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансирует страна. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании Си-эн-би-си министр здравоохранения США Алекс Азар

"Что касается приобретенных нами вакцин, например от компании Pfizer, то правительство США действительно получит 100 млн доз [этой вакцины], которые потом будет бесплатно распространять среди американцев",

— подчеркнул Азар.

Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca ("Астразенека") и Novavax ("Новавакс"). Переговоры по этому вопросу ведутся также с другими компаниями, разрабатывающими вакцины по заказу американских властей.

"Мы убедимся в том, что любая из тех вакцин, разработку которых мы финансируем, будет для американцев бесплатной или будет отпускаться по доступной цене",

Ранее в среду германская компания BioNTtech ("Бионтех"), разрабатывающая вакцину от коронавируса в сотрудничестве с Pfizer, сообщила на своем сайте о том, что "правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз [вакцины] на 1,95 млрд долларов и может получить до 500 млн дополнительных доз".