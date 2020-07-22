Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минздраве США заверили, что американцы смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Минздрав США: американцы получат вакцину от ковид даром
Фото: Depositphotos
Жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансирует страна. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании Си-эн-би-си министр здравоохранения США Алекс Азар.
"Что касается приобретенных нами вакцин, например от компании Pfizer, то правительство США действительно получит 100 млн доз [этой вакцины], которые потом будет бесплатно распространять среди американцев",
— подчеркнул Азар.
Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca ("Астразенека") и Novavax ("Новавакс"). Переговоры по этому вопросу ведутся также с другими компаниями, разрабатывающими вакцины по заказу американских властей.
"Мы убедимся в том, что любая из тех вакцин, разработку которых мы финансируем, будет для американцев бесплатной или будет отпускаться по доступной цене",
— отметил глава Минздрава США.
Ранее в среду германская компания BioNTtech ("Бионтех"), разрабатывающая вакцину от коронавируса в сотрудничестве с Pfizer, сообщила на своем сайте о том, что "правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз [вакцины] на 1,95 млрд долларов и может получить до 500 млн дополнительных доз".
Ранее власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna ("Модерна") и 456 млн долларов фармацевтической Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck ("Мерк"), Pfizer и Novavax.
ТАСС: последние новости
В России официально сообщили о повторном заражении. Главное о коронавирусе за 22 июля В России официально сообщили о повторном заражении. Главное о коронавирусе за 22 июля Власти Испании решили отменить военный парад по случаю Национального дня Власти Испании решили отменить военный парад по случаю Национального дня ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования
Комментарии 1
Коронавирус , Другое , Алекс Азар , Минздрав РФ , Pfizer , Johnson & Johnson
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Зараженные россияне раскрыли, где подцепили COVID-19
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
00:57
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
00:16
«Не надо обманываться»: что будет с пандемией осенью
Коронавирус
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение