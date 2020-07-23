В Карелии вернули часть ограничений из-за COVID-19

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Число участников массовых мероприятий в Карелии, в том числе спортивных, снижено с 50 до 20 человек из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

"Число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается до 20 человек (ранее 50 человек — ред.). Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии",

— написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также до 9 августа продлен режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет, которым предоставлена возможность оформить электронные больничные.

Как сообщил Парфенчиков, в Карелии зарегистрирован 13-й летальный случай — от коронавируса скончался мужчина 1977 года рождения. По состоянию на четверг, в республике подтверждено 2067 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 28 случаев. Выздоровели 1322 человека, в том числе 38 — за минувшие сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф