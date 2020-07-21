Названо условие завершения первой волны COVID-19

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Первая волна коронавируса закончится при условии, если COVID-19 переболеют 70-80 процентов населения. До этого момента говорить о второй волне нет необходимости, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев . Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 21 июля.

Зверев отметил, что ожидаемый прирост заболеваемости не означает наступление второй волны.

«Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти (…) И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введения нового карантина»,

— подчеркнул академик.

По словам Зверева, осенний подъем заболеваемости, который прогнозируют медики, будет связан скорее с другими инфекциями, чем с COVID-19.

«Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна»,

— заключил он.

Ранее главный инфекционист Минздрава , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов также заявил, что осенью в России будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса, но она будет слабее первой. Он добавил, что у многих уже сформировался иммунитет к коронавирусу, а люди стали серьезнее относиться к профилактике и предупреждениям.

По данным на 21 июля, в России выявлено 783 328 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.