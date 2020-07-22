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Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Российская вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» в среду, 22 июля.
Вместе с тем он отметил, что чем больше людей оказываются вовлечены в испытания препарата, тем больше данных получают ученые.
«Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем к пострегистрационному наблюдению», — отметил Мурашко.
Министр добавил, что регистрационное удостоверение российская вакцина от коронавируса может получить уже в первой декаде августа.
Кроме того, по словам Мурашко, одобрение Минздрава для начала клинических испытаний получила еще одна вакцина. «Сегодня еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение (…), должны начаться клинические исследования», — сказал он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Глава правительства также выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.
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Коронавирус , Видео , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Интерфакс
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