Российская вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко , передает «Интерфакс» в среду, 22 июля.

Вместе с тем он отметил, что чем больше людей оказываются вовлечены в испытания препарата, тем больше данных получают ученые.

«Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем к пострегистрационному наблюдению», — отметил Мурашко.

Министр добавил, что регистрационное удостоверение российская вакцина от коронавируса может получить уже в первой декаде августа.

Кроме того, по словам Мурашко, одобрение Минздрава для начала клинических испытаний получила еще одна вакцина. «Сегодня еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение (…), должны начаться клинические исследования», — сказал он.