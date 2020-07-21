Собаки могут диагностировать коронавирус по запаху

Собаки способны обнаружить коронавирус, если их этому обучить. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев

По его словам, уже сейчас специально натренированные питомцы умеют определять диабет первого типа по запаху. Животное чует повышенное количество изопрена, выделяемого при дыхании больного. Таким же образом можно выявить болезнь Паркинсона, малярию, некоторые онкологические заболевания.

«Есть вероятность, что COVID-19 также имеет специфический запах, который может быть распознан животными после тренировок»,

— сказал кинолог.

Он предположил, что, попав в организм человека и распространяясь по нему, вирус может вызывать воспаления и внутренние изменения. Это должно привести к появлению определенного запаха, который при выдохе улавливает собака.

Исследователи из Объединенных Арабских Эмиратов опубликовали данные о способности прошедших тренировку псов с точностью до 91 процента выявить зараженного, уточнил Голубев. Специалист отметил, что «собачья диагностика» не гарантирует стопроцентный результат, но животные могут помочь и облегчить процесс диагностики.