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В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от COVID-19

РИА Новостииещё 24
58 минут назад
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Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты"
Накануне стало известно о завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев. В военном ведомстве отметили, что результаты однозначно показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.
По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.
При этом как долго будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус,Руслан Цаликов,Министерство обороны,Аргументы и Факты
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