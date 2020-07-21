Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты"

Накануне стало известно о завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев. В военном ведомстве отметили, что результаты однозначно показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.

По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

При этом как долго будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.