Объяснено смертельно опасное свойство коронавируса 

Немецкие ученые из Мюнхенского университета и Университетской больницы в Ульме выявили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного. Причины опасного свойства инфекции объясняются в статье, опубликованной в журнале Science.

Оказалось, ключевую роль в патогенном механизме играет вирусный белок Nsp1, которые помогает SARS-CoV-2 захватывать клетки и размножаться. Nsp1 связывается с рибосомальной субъединицей 40S, которая обеспечивает прикрепление матричной РНК (мРНК) к рибосомам и последующий синтез белка в ходе трансляции. Один из концов вирусного белка взаимодействует с субъединицей таким образом, что предотвращает прикрепление мРНК.

Остановка синтеза белка приводит к полному подавлению одной из основных систем защиты организма от инфекции. В результате больше не действует врожденный иммунный ответ, поскольку из-за Nsp1 перестает работать важный сигнальный каскад. Именно отключение первичного иммунитета является одной из возможных причин развития смертельно опасных состояний пациентов, включая цитокиновый шторм.

Ученые полагают, что одним из возможных подходов по нейтрализации коронавируса может стать разработка препарата, блокирующего связывание Nsp1 с рибосомальной субъединицей. Это теоретически возможно, поскольку сам сайт связывания, по-видимому, не играет важной роли при синтезе белков.