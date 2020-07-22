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В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для пенсионеров 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
На Алтае продлили самоизоляцию для пенсионеров
Фото: Depositphotos
Власти Алтайского края приняли решение о продлении самоизоляции из-за пандемии для граждан старше 65 лет. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.
По данным оперативного штаба края, всего в регионе выявлен 7 941 инфицированный, в том числе 183 — за последние сутки.
"Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции, в регионе продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, им предписано соблюдать домашний режим с 26 июля по 22 августа. Работающим пенсионерам на время карантина выдадут электронные листки нетрудоспособности",
— сообщает пресс-служба правительства региона.
Работающие пенсионеры края имеют право оставаться на карантине. В пресс-службе правительства края отмечают, что по постановлению правительства РФ работники старше 65 лет могут оформить больничный до снятия ограничений в своем регионе. Сотрудникам на дистанционной работе или отпускникам больничный оформлять не нужно.
В крае режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства кроме выхода из дома для обеспечения жизненно важных потребностей — получения медицинской помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Вынужденным выходом из дома не являются, например, прогулки и перемещение к месту работы.
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Коронавирус , Новости , Виктор Томенко , Правительство РФ
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