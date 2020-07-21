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Проценко: в Коммунарке осталось 318 пациентов 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Проценко: в Коммунарке осталось 318 пациентов
Фото: Lenta.ru
В больнице №40 в московском поселке Коммунарка осталось 318 пациентов. Об этом свидетельствуют данные графика, на котором отображено количество поступивших и выписанных пациентов. График опубликовал главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Так, по состоянию на 21 июля, 42 человека выписались из больницы, еще четверо скончались. Также за сутки в больницу поступил 41 человек с диагнозом «коронавирус».
Ранее Проценко заявил, что в Москве второй волны коронавируса можно будет избежать благодаря поэтапному снятию ограничительных мер и постоянному мониторингу ситуации с COVID-19. Вместе с тем Проценко призвал людей быть осторожными, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен.
По последним данным, за сутки в Москве зафиксировано 602 новых случая коронавируса. Всего в столице выявлено 234 725 заразившихся, из них 171 771 выздоровели.
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