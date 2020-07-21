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Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса 

РИА Новости и ещё 17 54 минуты назад
Роспотребнадзор: геном коронавируса в РФ не изменился
Фото: Depositphotos / ralwel
Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории России незначительные, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны",
— говорится в сообщении.
Во всех регионах России проводится регулярный отбор материала от больных COVID-19, образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уточняется в материале.
Ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса",
— отметили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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