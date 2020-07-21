Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально», — объяснил он.

По словам Цаликова, в Вооруженных силах страны есть серьезный научный и клинический потенциал для проведения подобных исследований и работ. Так, российские военнослужащие-вирусологи и медики принимали непосредственное участие в разработке вакцин от опасных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.