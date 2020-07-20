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Описано действие российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Описано действие российской вакцины от коронавируса
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Российская вакцина от коронавируса позволит вызвать развитие гуморального иммунного ответа в организме человека — таким образом защитный титр, вырабатывающийся у вакцинированных после иммунизации, будет поддерживаться долгое время. Так действие препарата описал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
Он добавил, что такие выводы были сделаны после доклиническких испытаний вакцины на животных.
По словам Борисевича, препарат представляет собой двухэтапную вакцину для внутримышечного введения. При ее создании платформой стал аденовирус-носитель, в геном которого был встроен кодирующий спайк-белок коронаивруса. На такой же платформе ранее разработали две вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и против ближневосточного респираторного синдрома, они давали длительный эффект.
Ранее сообщалось, что в России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. 20 июля из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек — они испытывали НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. У участников исследования выявили необходимые антитела к коронавирусу.
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Коронавирус , Новости , Министерство обороны , РАН
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