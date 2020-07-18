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Ученые не нашли доказательств заражения коронавирусом после укуса комаров 

Газета.Ru 4 часа назад
Ученые выяснили, что комары не переносят COVID-19
Фото: Газета.Ru
Ученые пришли к выводу, что укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусом. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.
Исследователи узнали, что даже экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может "самовоспроизводиться в комарах". Именно поэтому человек не может заразиться вирусом даже в случае, если ранее комар кусал носителя инфекции.
Стоит отметить, что это исследование подтверждает мнение ВОЗ, которая ранее заявила, что пока не было доказательств того, что новый коронавирус может передаваться через комаров.
Ранее был зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки. По данным ВОЗ, за последние сутки выявлено 237 743 человека с инфекцией. Также выяснилось, что за день скончались 5 682 пациента.
Таким образом, всего в мире заражены более 13 млн человек, более 580 тыс. пациентов скончались.
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Коронавирус , ВОЗ
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