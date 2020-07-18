Ученые выяснили, что комары не переносят COVID-19

Ученые пришли к выводу, что укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусом. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи узнали, что даже экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может "самовоспроизводиться в комарах". Именно поэтому человек не может заразиться вирусом даже в случае, если ранее комар кусал носителя инфекции.

Стоит отметить, что это исследование подтверждает мнение ВОЗ , которая ранее заявила, что пока не было доказательств того, что новый коронавирус может передаваться через комаров.

Ранее был зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки. По данным ВОЗ, за последние сутки выявлено 237 743 человека с инфекцией. Также выяснилось, что за день скончались 5 682 пациента.

Таким образом, всего в мире заражены более 13 млн человек, более 580 тыс. пациентов скончались.