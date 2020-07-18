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Объяснено воздействие коронавируса на мозг 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Объяснено воздействие коронавируса на мозг
Фото: Lenta.ru
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг. По его словам, сейчас некоторые пациенты с COVID-19 проходят МРТ головного мозга. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» в субботу, 18 июля.
«Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все, в большинстве случаев, объясняется сосудистыми нарушениями», — сказал врач.
Он также вспомнил о схожих с коронавирусом вирусных заболеваниях, в том числе кори и краснухе, и отметил, что они вызываются совсем другими вирусами, отличными от SARS-CoV-2. При этом принцип действия у них схож — они приводят к поражению кровеносных сосудов.
По последним данным, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. За сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.
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Коронавирус , Симон Мацкеплишвили , РАН , Комсомольская правда
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