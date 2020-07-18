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Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 18 7 часов назад
Врач призвал привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
"Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом — это прививки. Государство (Израиль — ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки", — заявил Гай Хошен в интервью РИА Новости.
В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19, предупреждает врач.
"В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц", — предупреждает врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , РИА Новости
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