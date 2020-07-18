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Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн 

РИА Новости и ещё 18 5 часов назад
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Фото: Аргументы Недели
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 3.18 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 14 037 021. Скончались, по информации университета, 600 665 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 818 409 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Другое , ВОЗ
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