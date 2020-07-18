Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 3.18 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 14 037 021. Скончались, по информации университета, 600 665 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 818 409 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.