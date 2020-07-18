В России провели более 24,6 млн тестов на коронавирус 

В России провели свыше 24,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, более 273 тыс. граждан остаются в России под медицинским наблюдением.
«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 273 822 человек», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что за прошедшие сутки в стране провели 312 тыс. тестов на коронавирус.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.