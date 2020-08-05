Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простудные инфекции готовят организм к защите от COVID-19 

ИД «Собеседник» и ещё 1 18 минут назад
Простудные инфекции защищают организм от COVID-19
Фото: ИД "Собеседник"
Самые обычные простудные инфекции могут натренировать организм распознавать коронавирус, как показало исследование.
Помогающие иммунной системе Т-клетки укрепляют её память за счёт распознавание вируса обычной простуды. Тем самым при его повторном попадании в организм он быстро уничтожается этими клетками. И они же идентифицируют некоторые части нового коронавируса, как показало новое исследование. Его выводы могут объяснить, почему у большинства людей COVID-19 протекает в умеренной форме.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science. Авторы подчеркивают, что укрепляющие память иммунной системы Т-клетки сохраняют информацию о вирусах, встречаемых раньше. Это обеспечивает клетки быстрым стартом при распознавании и борьбе с неоднократными попытками вирусов и других патогенов проникнуть в организм. Ученые предупреждают, что пока слишком рано говорить, может ли уже заложенная память иммунных клеток воздействовать на течение коронавируса у человека.
Исследователи доказали, что у некоторых людей уже существующая память Т-клеток в отношении обычной простуды производит так называемое перекрёстное реагирование на вирус SARS-CoV-2, что объясняется уже существующей молекулярной структурой. Именно поэтому вирус проявляет себя умеренными симптомами у одних людей и гораздо более тяжелой формой у других. Нельзя исключить, что чем чаще человек простужался в прошлом, тем проще ему будет справиться с новейшим коронавирусом.
Видео дня. Как быстро измерить давление без тонометра
ИД «Собеседник»: последние новости
Вакцину от коронавируса пока не будут использовать на детях Вакцину от коронавируса пока не будут использовать на детях В России скоро начнется поставка лекарств от новых штаммов гриппа В России скоро начнется поставка лекарств от новых штаммов гриппа Марк Рудинштейн: Пора ползти на кладбище Марк Рудинштейн: Пора ползти на кладбище
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
5 продуктов, которые спасут мужчину в постели
5 продуктов, которые спасут мужчину в постели
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Видео
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Почему летом болит горло
06:04
Почему летом болит горло
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Когда начнут прививать от коронавируса
00:13
Когда начнут прививать от коронавируса
Коронавирус ЗОЖ
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение