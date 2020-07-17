Названо противопоказание при вакцинировании от COVID-19

Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы не подойдет вакцина от коронавируса. Такое главное противопоказание в разговоре с РИА Новости определил

директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, вакцина будет подходить всем группам населения за исключением названной им. Больные аутоиммунными заболеваниями не смогут безопасно вакцинироваться потому, что прививка способна спровоцировать обострение хронического заболевания. Гинцбург добавил, что таким гражданам стоит проконсультироваться с врачом-иммунологом, прежде чем соглашаться на процедуру.

Ранее глава Центра имени Гамалеи говорил, что переболевшие COVID-19 в тяжелой форме не нуждаются в вакцинации и имеют хороший иммунитет к вирусу.

По данным Роспотребнадзора, антитела к коронавирусу есть у каждого четвертого в России. Чаще иммунитет имеют жители больших городов и дети.