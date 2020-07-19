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Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса россиян 

Lenta.ru и ещё 21 4 часа назад
Выяснилось, что стало с вакцинированными россиянами
Фото: Lenta.ru
Состояние участников тестирования российской вакцины от коронавируса хорошее. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.
«Все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал собеседник агентства.
По словам ученого, часть добровольцев уже отпустили домой, часть — остается в стационаре под наблюдением специалистов. Их должны выписать в понедельник.
Ранее стали известны категории наиболее нуждающихся в вакцине от коронавируса россиян. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, помимо людей из групп риска, в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить учителя, пожилые люди, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах — на стройках, в казармах и общежитиях.
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Коронавирус , Новости , Александр Гинцбург , Вадим Тарасов , РИА Новости
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