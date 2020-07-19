Выяснилось, что стало с вакцинированными россиянами

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Состояние участников тестирования российской вакцины от коронавируса хорошее. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова

«Все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал собеседник агентства.

По словам ученого, часть добровольцев уже отпустили домой, часть — остается в стационаре под наблюдением специалистов. Их должны выписать в понедельник.