Выявлены шесть различных форм коронавируса 

Существует шесть форм коронавируса, которые отличаются симптомами и степенью серьезности заболевания. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

По словам специалистов, выявление форм коронавируса станет прорывом в лечении вируса и поможет выявить риски развития серьезных осложнений у пациентов.

Первые две формы ученые охарактеризовали как «гриппоподобные». Для них характерны кашель, головные боли и потеря обоняния. Третью форму они назвали «желудочно-кишечная», пациенты с данным видом заболевания страдают от диареи и потери аппетита. В четвертую группу специалисты выделили больных с такими симптомами, как усталость, боль в груди и хрипота.

Самыми опасными для здоровья человека ученые считают пятую и шестую форму коронавируса. Для них характерны спутанность сознания, боль в мышцах, проблемы с дыханием и прочие симптомы. По данным экспертов, более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации. В то время как с первым типом вируса всего 16 процентов заболевших попадают в больницу.

Ранее ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара. Специалисты рассказали, что COVID-19 не может «самовоспроизводиться в комарах». В связи с этим передача коронавируса от них человеку невозможна, даже если перед этим комар укусил носителя инфекции.