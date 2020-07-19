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Выявлены шесть различных форм коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Существует шесть форм коронавируса, которые отличаются симптомами и степенью серьезности заболевания. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.
По словам специалистов, выявление форм коронавируса станет прорывом в лечении вируса и поможет выявить риски развития серьезных осложнений у пациентов.
Первые две формы ученые охарактеризовали как «гриппоподобные». Для них характерны кашель, головные боли и потеря обоняния. Третью форму они назвали «желудочно-кишечная», пациенты с данным видом заболевания страдают от диареи и потери аппетита. В четвертую группу специалисты выделили больных с такими симптомами, как усталость, боль в груди и хрипота.
Самыми опасными для здоровья человека ученые считают пятую и шестую форму коронавируса. Для них характерны спутанность сознания, боль в мышцах, проблемы с дыханием и прочие симптомы. По данным экспертов, более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации. В то время как с первым типом вируса всего 16 процентов заболевших попадают в больницу.
Ранее ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара. Специалисты рассказали, что COVID-19 не может «самовоспроизводиться в комарах». В связи с этим передача коронавируса от них человеку невозможна, даже если перед этим комар укусил носителя инфекции.
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Коронавирус , Видео , Новости
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