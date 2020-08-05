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Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро. Такие сроки «Комсомольской правде» назвал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, уже сейчас на примере других стран можно судить, какой будет вторая волна. Например, в Израиле смертность от COVID-19 стала в два раза меньше. Раньше там умирало 1,5 процента больных, сейчас — 0,7 процента. При этом нынешняя волна стала более масштабной по числу зараженных. В Сингапуре из 50 тысяч инфицированных умерло всего 24 человека — это 0,5 процента. Летальность на Ближнем Востоке тоже ниже процента.

«Если бы во всем мире показатель летальности был таким, мы бы большого внимания на этот вирус и не обращали. Надеюсь, что это может стать общей закономерностью: заболеваемость может быть более высокой, но летальность станет ниже», — сказал ученый.

Он отметил, что сезонность коронавируса оказалась не так ярко выражена, как считалось ранее, и летом на фоне жары вирус снизил свою активность, но «не угомонился». Также пока в обществе не выработался коллективный иммунитет. Альтштейн указал, что для этого необходимо привить пять миллионов жителей Москвы. «Думаю, массовая вакцинация москвичей начнется в следующем году и, конечно, поможет созданию коллективного иммунитета», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в России существует риск второй волны коронавируса, и она может начаться из-за путешествующих россиян.
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Коронавирус , Видео , Новости , Комсомольская правда
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