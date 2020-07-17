Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»: обращение врача, работающего с ковидными пациентами 

Новости Воронежа 5 часов назад
«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»
Фото: Новости Воронежа
Люди думают, что эпидемия прошла, но в больницах по стране за жизнь борется немало людей.
Во многих регионах России сейчас постепенно снимают коронавирусные ограничения. С приходом летней жары многие люди стали ездить на речки, гулять компаниями по улицам, сидеть в кафе, маски почти никто уже не надевает. Люди вдруг решили, что эпидемия закончилась или просто стали её игнорировать.
Но у врачей такой возможности нет. В медучреждения по стране ежедневно поступают тысячи пациентов с коронавирусом. Многие в тяжелом состоянии. Так, накануне за сутки в нашей стране выявили 6428 новых зараженных COVID-19. Воронежская область по России сейчас на 10-м месте по числу заболевших. А Свердловская на 5-м месте по стране.
Врач-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга опубликовал эмоциональное сообщение о том, какие тяжелые последствия могут быть сейчас у обычного летнего отдыха на пляже.
В нем медик заявил, что лучшая помощь врачам — это не ходить сейчас по пляжам и озерам, а соблюдать самоизоляцию. Врач на днях сходил в магазин и заметил, что большинство людей там сейчас уже без масок, а дистанцию никто не соблюдает.
«Надо любителей прогулок, пляжей и озер на экскурсию к нам в реанимацию сводить хотя бы один раз, — публикует обращение медика, портал Е1. — Вчера у нас умер больной в мучениях, поражение 75% легких, болел с 25 июня, не смогли вытащить, глотал воздух, как рыба».
Врач рассказал, что по скорой недавно к ним приехала женщина с поражением 88% легочной ткани. Её экстренно интубировали и подключили к аппарату ИВЛ. За её жизнь боролись несколько дней, но спасти, к сожалению, не удалось.
«А все как на другой планете живут. В другом мире. У всех всё хорошо. Одни мы, медики, в аду горим, — цитирует СМИ обращение медика. — А при поступлении пациенты наивно говорят: «да неееет, я заразиться не мог. Я же просто на озёра ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло.». На КТ двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Знал бы ты, сколько таких к нам каждый день приезжает. И давно уже не по 60. А по 80-90 за смену. А за сутки больше 200 человек».
Врач рассказал, что работает без выходных с 21 мая, но пока никакого просвета они не видят и не знают, сколько продлится пандемия. Пока по самым оптимистичным прогнозам медиков, ситуация станет лучше лишь к новому году.
Видео дня. Продукты, которые опасно сочетать с кефиром
Новости Воронежа: последние новости
«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»: обращение врача, работающего с ковидными пациентами «У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»: обращение врача, работающего с ковидными пациентами СМИ: COVID-19 может привести к повреждениям мозга и центральной нервной системы СМИ: COVID-19 может привести к повреждениям мозга и центральной нервной системы В Воронежской области режим самоизоляции продлили еще на 2 дня В Воронежской области режим самоизоляции продлили еще на 2 дня
Комментарии 7
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение