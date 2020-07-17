«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»

Люди думают, что эпидемия прошла, но в больницах по стране за жизнь борется немало людей.

Во многих регионах России сейчас постепенно снимают коронавирусные ограничения. С приходом летней жары многие люди стали ездить на речки, гулять компаниями по улицам, сидеть в кафе, маски почти никто уже не надевает. Люди вдруг решили, что эпидемия закончилась или просто стали её игнорировать.

Но у врачей такой возможности нет. В медучреждения по стране ежедневно поступают тысячи пациентов с коронавирусом. Многие в тяжелом состоянии. Так, накануне за сутки в нашей стране выявили 6428 новых зараженных COVID-19. Воронежская область по России сейчас на 10-м месте по числу заболевших. А Свердловская на 5-м месте по стране.

Врач-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга опубликовал эмоциональное сообщение о том, какие тяжелые последствия могут быть сейчас у обычного летнего отдыха на пляже.

В нем медик заявил, что лучшая помощь врачам — это не ходить сейчас по пляжам и озерам, а соблюдать самоизоляцию. Врач на днях сходил в магазин и заметил, что большинство людей там сейчас уже без масок, а дистанцию никто не соблюдает.

«Надо любителей прогулок, пляжей и озер на экскурсию к нам в реанимацию сводить хотя бы один раз, — публикует обращение медика, портал Е1. — Вчера у нас умер больной в мучениях, поражение 75% легких, болел с 25 июня, не смогли вытащить, глотал воздух, как рыба».

Врач рассказал, что по скорой недавно к ним приехала женщина с поражением 88% легочной ткани. Её экстренно интубировали и подключили к аппарату ИВЛ. За её жизнь боролись несколько дней, но спасти, к сожалению, не удалось.

«А все как на другой планете живут. В другом мире. У всех всё хорошо. Одни мы, медики, в аду горим, — цитирует СМИ обращение медика. — А при поступлении пациенты наивно говорят: «да неееет, я заразиться не мог. Я же просто на озёра ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло.». На КТ двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Знал бы ты, сколько таких к нам каждый день приезжает. И давно уже не по 60. А по 80-90 за смену. А за сутки больше 200 человек».

Врач рассказал, что работает без выходных с 21 мая, но пока никакого просвета они не видят и не знают, сколько продлится пандемия. Пока по самым оптимистичным прогнозам медиков, ситуация станет лучше лишь к новому году.