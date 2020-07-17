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Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт 

РИА Новости 8 часов назад
Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
Фото: РИА Новости
Коронавирус не исчезнет, но со временем, скорее всего, потеряет патогенность, у людей появится среднесрочный иммунитет к нему, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"COVID-19 не исчезнет, но со временем, скорее всего, потеряет патогенность. У людей появится среднесрочный иммунитет. Совокупно около 70% россиян в том или ином виде перенесут заболевание, что позволит выработать коллективный иммунитет",
— сказал эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что популяционный иммунитет к коронавирусу составляет в РФ 26%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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