Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт 

Коронавирус не исчезнет, но со временем, скорее всего, потеряет патогенность, у людей появится среднесрочный иммунитет к нему, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"COVID-19 не исчезнет, но со временем, скорее всего, потеряет патогенность. У людей появится среднесрочный иммунитет. Совокупно около 70% россиян в том или ином виде перенесут заболевание, что позволит выработать коллективный иммунитет",

— сказал эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что популяционный иммунитет к коронавирусу составляет в РФ 26%.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.