У пациентов с COVID-19 нашли дефицит интерферонов 

Французские ученые установили, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 обладают одним общим симптомом. Это дефицит ответа интерферонов (белков, выделяемых клетками в ответ на вирус) и усиленное воспаление, сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках исследования эксперты изучили 50 проб биоматериалов. Образцы взяли у пациентов с различными формами недомогания, от небольшого кашля до дыхательной недостаточности. Оказалось, что у последних наблюдается недостаток интерферонов типа I.

Авторы пришли к выводу, что тяжесть заболевания и прогнозы состояния пациента связаны именно с этим показателем. Эта информация может помочь в разработке новых стратегий лечения больных.