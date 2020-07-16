Врач рассказал о несовместимости вакцины от COVID-19

"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", - ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.
"Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили", - напомнил Гинцбург.