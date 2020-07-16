Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Врач рассказал о несовместимости вакцины от COVID-19

РИА Новости
4 часа назад
Комментарии
Вакцинацию от коронавируса и другие прививки лучше не делать одновременно, их нужно будет "развести" по времени на две-три недели, сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", - ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.
Это, как уточнил специалист, уже задача организаторов календаря прививок.
"Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили", - напомнил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Комментарии
Коронавирус,Александр Гинцбург,РИА Новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress